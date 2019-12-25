Заседание состоится в Мосгорсуде.

Уголовное дело Арашуковых рассмотрит суд присяжных. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал адвокат бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Заседание состоится в Мосгорсуде. Юрист объяснил, что по остальным подозреваемым вопрос будет решаться в Преображенском районном суде города.

После долгих дебатов суд разделил уголовные дела, оставив шестерых подсудимых, включая отца и сына Арашуковых, в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных. Владимир Постанюк, адвокат

Напомним, что в деле Арашукова 20 фигурантов. В зависимости от степени причастности их обвиняют в организации преступного сообщества или участия в нем, убийстве, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, заведомо ложном доносе, а также подкупе и принуждении в даче показаний.

Генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд.

Фото: Piter.tv