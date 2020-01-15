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Генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд
Сегодня, 12:28
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Генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд

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Подсудимые вину не признали.

Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд страны уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Также заявлено  ходатайство об изменении территориальной подсудности. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным следствия, Рауль Арашуков и его сын Рауф причастны к созданию ОПГ и организации убийства заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений.

из сообщения Генеральной прокуратуры РФ

Подсудимые вину они не признают. Рауфу Арашукову также вменяют несколько эпизодов превышения полномочий и ложный донос. Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. 

Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек.

Ранее мы сообщали, что Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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