Генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд

Подсудимые вину не признали.

Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд страны уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Также заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным следствия, Рауль Арашуков и его сын Рауф причастны к созданию ОПГ и организации убийства заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. из сообщения Генеральной прокуратуры РФ

Подсудимые вину они не признают. Рауфу Арашукову также вменяют несколько эпизодов превышения полномочий и ложный донос. Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества.

Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек.

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