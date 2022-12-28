Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Остальные фигуранты дела получили от 5 до 24 лет лишения свободы.

Московский городской суд приговорил бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению по громкому делу об убийствах. Напомним, что рассмотрение уголовного дела велось при участии коллегии присяжных. Эта структура признала фигурантов расследования виновными в организации гибели заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Лишь один человек из коллегии присяжных счел вину мужчин недоказанной, а Арашуковых - заслуживающих снисхождения.

Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу. Елена Гученкова, судья Мосгорсуда

Напомним, что прокурор Мария Семененко на основе судебного вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов расследования меру наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до 24 лет колонии. В польгу государства у обвиняемых были изъяты автомобили Bentley и "Чайка" 1976 года выпуска. Стоит уточнить, что стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.

Суд изъял имущество семьи Арашуковых.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России