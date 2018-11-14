Экс-сенатор Арашуков передал сотрудникам колонии взятку, сообщили в ФСБ

Экс-парламентарий пройдет подозреваемым по еще одному уголовному делу.

Бывший российский сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, через своего адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии ФСИН по Оренбургской области за создание ему комфортных условий. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Факт преступления был задокументирован силовым ведомством в работе со Следственным комитетом.Эксперты пояснили журналистам, что экс-парламентарий станет фигурантом уголовного дела по части 5 статьи 291 о даче взятки должностному лицу через посредника.

Официальный представитель СК РФ Светлана петренко уточнила, что злоумышленник за денежные средства рассчитывал получить больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также возможность выбрать себе сокамерника. В период с июля по октябрь 2024 года Рауф Арашуков передавал средства, направленные на достижение привилегий. Однако сотрудник УФСИН сообщил о преступлении Арашукова и иных лиц полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт дачи взятки в особо крупном размере отбывающим наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" экс-сенатором Арашуковым сотрудникам пенитенциарного учреждения. ЦОС ФСБ РФ

В Ставрополье задержаны двоих взломщиков банкомата в ауле Кумыш.

Фото и видео: Telegram / ЦОС ФСБ