В Ставрополье задержаны двоих взломщиков банкомата в ауле Кумыш

Полиция из Карачаево-Черкессии нашла подозреваемых в другом регионе страны.

Российские правоохранительные органы из Карачаево-Черкесии задержали на территории Ставрополья двоих взломщиков банкомата, совершивших преступление в местном ауле Кумыш. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что злоумышленники в ночное время отжали дверь, затем проникли внутрь магазина. Там при помощи углошлифовальной машины сообщники похитили 3,6 миллиона рублей. После проведенной операции подельники уехали на автомобиле в другой регион страны. Однако спустя некоторое время их личности были установлены, а сами подозреваемые - задержаны.

В ходе обыска частного домовладения старшего из сообщников в г. Пятигорске правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, устройство глушения сигнала, а также инструменты. пресс-служба МВД РФ

К моменту задержания воры уже успели распорядиться денежными средствами по личному усмотрению. В настоящее время фигуранты расследования доставлены в Карачаево-Черкессию. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Мужчины находятся под стражей.

Партию немаркированных сигарет на сумму почти 1,3 млн рублей изъято у бизнесвумен в Хакасии.

Фото и видео: МВД Медиа