Партию немаркированных сигарет на сумму почти 1,3 млн рублей изъято у бизнесвумен в Хакасии

В Черногорске 72-летняя предпринимательница продавала нелегальный товар.

Российские правоохранительные органы изъяли крупную партию немаркированных сигарет на сумму почти 1,3 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ По Хакасии. Известно, что операция проводилась в ходе оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота изделий, подлежащих обязательной маркировке. Сотрудники полиции нанесли рабочий визит местной предпринимательнице. Во время обыска установлено, что в гаражном помещении и рыночном торговом павильоне по улице Космонавтов в Черногорске пенсионерка размещала сигареты без необходимых документов. На товаре не было специальных акцизных марок. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантке расследования грозит нказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штаф в размере до одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли порядка тысячи пачек сигаре. Общая стоимость нелегальной табачной продукции составила почти 1,3 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по Хакасии

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Фото и видео: МВД Медиа