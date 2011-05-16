Обвинение подозреваемым в избиении участника СВО в Петербурге вновь не утвердили

Подозреваемым Басманный суд Москвы продлил срок до 18 декабря.

Прокуратура повторно отказалась утверждать обвинительное заключение двум обвиняемым в избиении в Петербурге участника СВО. Об этом пишет издание "РИА Новости" 24 сентября.

Следователями были задержаны двое участников драки, которым сначала вменили хулиганство, однако позже дело переквалифицировали. После завершения расследования СК РФ направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, но в надзорном ведомстве в этом отказали. Дело передано на доследование.

По результатам изучения прокурором материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, установлено, что в действиях обвиняемых отсутствуют признаки инкриминируемых им преступлений. Версия следствия опровергается видеозаписью произошедшего конфликта. В связи с чем прокурором уголовное дело возвращено для производства дополнительного следствия. Данное решение следователем в установленном порядке последовательно обжаловано вышестоящим прокурорам, и 2 сентября генеральным прокурором РФ оно признано законным. Материалы дела

Подозреваемым Басманный суд Москвы продлил срок до 18 декабря.

Напомним, в декабре 2023 года у дома 2 по Биржевому переулку участник СВО сделал замечание водителю, который неправильно припарковал автомобиль Lexus. В ответ водитель машины и его знакомый повалили мужчину-инвалида на землю и стали наносить ему удары ногами в область головы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)