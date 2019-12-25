В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину

В отношении девушки составлен административный протокол.

В Москве задержали участницу Pussy Riot. Об этом журналистам ТАСС рассказала адвокат Ольга Карлова. По данным юриста, в российской столице поймана Мария Алехина за проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ.

Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также за нарушение условий домашнего ареста. Ольга Карлова, адвокат

По словам специалиста, Алехина покинула квартиру, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об это она заранее предупредила следствие. Однако на девушку был составлен протокол по статье 19.3 КоАП,в котором написано, что фигурантка дела отказалась добровольно садиться в машину правоохранительных органов. При этом адвокат заметила, что располагает видеозаписью, на которой ее клиентка спокойно выходит из такси и следует в служебный автомобиль.

Также вместе с участницей Pussy Riot была задержана глава московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина. В ее отношении также составлен административный протокол, но статья не уточняется.

В Москве задержана фигурант дела о нарушении санитарных норм депутат Людмила Штейн.

Фото: Instagram/all_mary