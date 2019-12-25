В Москве задержана фигурант дела о нарушении санитарных норм депутат Людмила Штейн. Об этом политик, представляющий Басманный район столицы, сама рассказала журналистам. По информации, депутата, ее везут в ОМВД "Арбат". Девушка проходит по расследованию за участие в незаконной акции протеста 27 января. На прошлой неделе россиянке продлили меру пресечения. Инстанция постановила ограничить ее в определенных действиях.
Меня задержали у дома сотрудники второго спецполка. Из плюсов - автозак с кондиционером.
Людмила Штейн, депутат Москвы
Напомним, что в МВД региона полагают, что участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального создали опасную эпидемиологическую обстановку во время распространения коронавирусной инфекции. Полиция задержала 27 января на Пушкинской площади в Москве несколько человек, которые должны были находиться на самоизоляции из-за ранее выявленного у них ковида. Оперштаб Москвы говорил о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым медики вынесли предписание оставаться дома.
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Фото: Piter.tv
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