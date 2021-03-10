Александр Мучаев получил год условно.

В Пресненском суде озвучили первый приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Мучаева после проведения в Москве митингов в поддержку Алексея Навального. В судебной инстанции уточнили журналистам, что обвиняемый получил год лишения свободы условно.

Напомним, что Александр Мучаев находился за рулем автомобиля, который наехал на полицейского во время задержания двух женщин в центре российской столицы. Речь идет об активистке Pussy Riot Марии Алехиной и муниципальном парламентарии Люси Штейн.

Подозреваемый признал вину в содеянном. Он просил рассматривать дело в его отношении в особом порядке.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Фото: Telegram/BAZA

Видео: Telegram / LIFE SHOT