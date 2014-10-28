Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах

С принятием поправок штрафы могут составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам — в том числе на массовых мероприятиях. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении.

Речь идёт о неповиновении законному требованию сотрудника Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН со стороны организатора или участника собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

С принятием поправок штрафы могут составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, а также обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц наказание может составить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее Мосгорсуд озвучил число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях.

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