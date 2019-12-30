Дело стрелка из свадебного кортежа направлено в суд

Мужчина открыл пальбу из спортивного пистолета, пока ехал в автомобиле.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинение в отношении стрелка, открывшего пальбу из спортивного пистолета в составе свадебного кортежа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В минувшем декабре мужчина, находясь в одном из автомобилей праздничного кортежа, более десятка раз выстрелил в воздух из спортивного пистолета, пока машина ехала по территории Адмиралтейского района. Во время пальбы рядом с машиной находились прохожие, но, к счастью, никто не пострадал. Кроме того, обвиняемый направил дуло пистолета в лицо одному из мужчин, и тот воспринял действие как угрозу убийством.

Дело о хулиганстве с оружием и угрозе убийством направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV