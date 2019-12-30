В пылу пьяной ссоры на Октябрьской женщина ударила ножом своего мужа

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранним утром 30 января петербургские полицейские получили сообщение о госпитализации 58-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Невские новости" 31 января.

Медики забрали мужчины из коммунальный квартиры одного из домов на Октябрьской набережной. Как выяснилось, пострадавший распивал со своей женой алкоголь, и супруги рассорились. Конфликт привел к тому, что 55-летняя женщина ударила мужа кухонным ножом.

Злоумышленница задержана, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что суд арестовал третьего обвиняемого в похищении и кровавой расправе на Кржижановского.

Фото: pixabay