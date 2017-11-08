На Орловском переулке неизвестный обстрелял прохожего

Мужчине понадобилась помощь медиков.

В Петербурге разыскивают злоумышленника, стрелявшего в прохожего на Орловском переулке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

10 октября полицейские Центрального района получили сообщение о том, что у дома № 5 по Орловскому переулку мужчину ранили из огнестрельного оружия. Просмотрев видеозаписи с камер, расположенных на фасаде указанного дома, сотрудники правопорядка выяснили, что в 34-летнего горожанина стрелял неизвестный мужчина из неустановленного оружия.

Пострадавший получил непроникающие огнестрельные ранения спины, ему оказали медицинскую помощь, и в данный момент он пребывает на амбулаторном лечении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "побои" и начала розыск злоумышленника.

Ранее Piter.TV писал, что петербургский таксист устроил "забастовку" пассажирам перед разведенным мостом.

Фото: Piter.TV