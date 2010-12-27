Петербургский таксист устроил "забастовку" пассажирам перед разведенным мостом

Таксист из Петербурга отказался вести пассажиров по цене их заказа. После того, как молодая пара вышла из машины, водитель накинулся на мужчину и избил его. Об этом рассказала в Instagram Елизавета Сафонова.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. По словам девушки, она с мужем в 2 часа возвращалась домой. Водитель не стал везти супругов по более короткому пути и сказал, что за эту цену будет стоять у разведенного моста, пока его не сведут. При этом таксист игнорировал вопросы о том, зачем он изначально согласился на заказ.
Пассажиры решили выйти из автомобиля, но мужчина за рулем погнался за мужем Сафоновой и начал избивать его. Происходящим заинтересовался проезжающий мимо человек, он спросил, что случилось. Таксист заявил о том, что пассажир громко хлопнул дверью.
"Наверное, нам повезло, что отделались шоком, порванными штанами и ушибом пальца на руке",
- написала автор поста.
Девушка отметила, что нередко теперь натыкается на подобные истории в Интернете.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )