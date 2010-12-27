Петербургский таксист устроил "забастовку" пассажирам перед разведенным мостом

Водитель не хотел везти людей за ту сумму, которая была указана в заказе.

Таксист из Петербурга отказался вести пассажиров по цене их заказа. После того, как молодая пара вышла из машины, водитель накинулся на мужчину и избил его. Об этом рассказала в Instagram Елизавета Сафонова.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. По словам девушки, она с мужем в 2 часа возвращалась домой. Водитель не стал везти супругов по более короткому пути и сказал, что за эту цену будет стоять у разведенного моста, пока его не сведут. При этом таксист игнорировал вопросы о том, зачем он изначально согласился на заказ.

Пассажиры решили выйти из автомобиля, но мужчина за рулем погнался за мужем Сафоновой и начал избивать его. Происходящим заинтересовался проезжающий мимо человек, он спросил, что случилось. Таксист заявил о том, что пассажир громко хлопнул дверью.

"Наверное, нам повезло, что отделались шоком, порванными штанами и ушибом пальца на руке", - написала автор поста.

Девушка отметила, что нередко теперь натыкается на подобные истории в Интернете.

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