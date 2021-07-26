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Петербуржец забрал со столбов флаги после Дня ВМФ

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Сначала он забрал военно-морской флаг, после – флаг России.

Петербуржец забрал со столбов флаги после Дня Военно-морского флота. который состоялся 25 июля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

По словам очевидцев, сначала мужчина стянул со столба военно-морской флаг. После петербуржец решил, что ему не хватает и флага России. 

Я, конечно, была поражена, насколько у нас люди "сказочные". Сначала один флаг спер, ему мало… Вскоре пришел за другим!

автор поста

Пользователи в сети по-разному отнеслись к данному поступку. Некоторые из них отметили, что в детстве они также "воровали" флаги после праздников.

Ранее мы писали, что перед Днем ВМФ петербуржцы рассказали, как относятся к ограничениям по ковиду.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: день вмф, флаги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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