Петербуржец забрал со столбов флаги после Дня ВМФ

Сначала он забрал военно-морской флаг, после – флаг России.

Петербуржец забрал со столбов флаги после Дня Военно-морского флота. который состоялся 25 июля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, сначала мужчина стянул со столба военно-морской флаг. После петербуржец решил, что ему не хватает и флага России.

Я, конечно, была поражена, насколько у нас люди "сказочные". Сначала один флаг спер, ему мало… Вскоре пришел за другим! автор поста

Пользователи в сети по-разному отнеслись к данному поступку. Некоторые из них отметили, что в детстве они также "воровали" флаги после праздников.

Ранее мы писали, что перед Днем ВМФ петербуржцы рассказали, как относятся к ограничениям по ковиду.

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