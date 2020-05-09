Сигналы пушки из Петропавловской крепости, выстрелы которых произвели студенты Нахимовского военно-морского училища, предшествовали фейерверку.

В воскресенье, 25 июля, в Кронштадте запустили праздничный салют в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает корреспондент Piter.tv.

Фейерверк стал заключительным в программе праздника. Салют в цветах российского флага запустили вечером в 22 часа. Его дали из специального пускового комплекса. Сигналы пушки из Петропавловской крепости, выстрелы которых произвели студенты Нахимовского военно-морского училища, предшествовали фейерверку.

Piter.tv публиковал материал о том, как на Адмиралтейских верфях началась церемония спуска на воду рыболовного траулера "Механик Сизов". Судно проекта СТ-192 предназначено для добычи рыбы. Сельдь и минтай ловят на Восточном побережье страны, в Охотском и Баренцевом морях. .

Ранее мы писали, что у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны.

Видео: Piter.tv

