Петербуржец впал в кому на Кипре

Это произошло еще в конце сентября, его состояние по-прежнему без изменений.

В тяжелую ситуацию на Кипре попал петербуржец Дмитрий Коротков. Вслед за Кирой, которая впала в кому в Турции, мужчина также надолго лишился сознания. По словам его отца Александра, пострадавший продолжает находиться в коме. Инцидент произошел еще 25 сентября. Больше месяца за пациентом на острове ухаживает мать.

Как сообщили в АБН, страховая компания отказала родным мужчины в страховке. Они ссылаются на то, что данные проблемы со здоровьем не входят в перечень страховых случаев. У Дмитрия - отек мозга.

На данный момент родственники петербуржца обратились с заявлением в Минздрав России, администрацию президента России, в МИД и МЧС, посольство России на Кипре. Пока что информации о возможной транспортировке нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище.

Фото: Piter.tv

