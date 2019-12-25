Петербуржец выплатил 700 тысяч рублей долгов по алиментам ради новой работы

Уголовное дело все равно пошло в суд.

Петербуржец погасил долг по алиментам в 700 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Мужчина каждый месяц должен был платить своему сыну 12,5 тысячи рублей. Мальчик при этом не получал никакой материальной помощи от отца. Мужчина скрылся, в его отношении возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Он был найден в Башкирии. Ему пришлось выплатить долг, чтобы устроиться на новую работу.

Мужчина пообещал, что впредь будет помогать сыну каждый месяц. Уголовное дело все равно направили в суд.

Ранее петербурженка получила полгода условно за неуплату алиментов.

Фото: ВК/ ФССП России