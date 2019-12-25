Петербурженка получила полгода условно за неуплату алиментов

Женщина задолжала порядка 150 тысяч рублей на содержание маленького сына.

Петербурженку приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно за неуплаченные алименты. Как сообщили в пресс-службе УФССП по городу и области, 36-летняя женщина долгое время игнорировала обязанность платить за содержание девятилетнего сына.

Петербурженке постановили выплачивать четверть своего заработка ежемесячно на содержание ребенка, однако требование женщина оставила без внимания. Сначала должницу привлекли к административной ответственности и назначили 20 часов обязательных работ, но и это не помогло маленькому петербуржцу получить законные алименты. На счету у непутевой матери оказалось порядка 150 тысяч рублей долга, административное дело переросло в уголовное. Женщину признали виновной в неуплате средств.

Ранее петербургские судебные приставы вызволили четверых детей из неблагополучных условий.

Фото: Piter.TV