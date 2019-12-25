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Петербургские судебные приставы вызволили четверых детей из неблагополучных условий
Сегодня, 11:43
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himif

Петербургские судебные приставы вызволили четверых детей из неблагополучных условий

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Малыши нуждались в лечении, но дома царила антисанитария.

Петербургские судебные приставы исполнили решение суда и вызволили четверых маленьких детей из неблагополучных условий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, нуждающиеся в лечении дети жили с родителями в антисанитарии.

Как выяснилось, три мальчика и девочка жили в квартире с минимумом мебели, а также часто оставались без присмотра и были предоставлены сами себе. Кроме того, двое ребят имеют заболевания опорно-двигательной системы, но не получали нужного лечения. Приставы передали детей органам опеки и попечительства, малышей осмотрели врачи, после чего ребятишек направили в больницу на лечение. Их дальнейшее место проживания определят в органах опеки.

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Фото: pixabay

Теги: неблагополучная семья, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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