Петербургские судебные приставы вызволили четверых детей из неблагополучных условий

Малыши нуждались в лечении, но дома царила антисанитария.

Петербургские судебные приставы исполнили решение суда и вызволили четверых маленьких детей из неблагополучных условий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, нуждающиеся в лечении дети жили с родителями в антисанитарии.

Как выяснилось, три мальчика и девочка жили в квартире с минимумом мебели, а также часто оставались без присмотра и были предоставлены сами себе. Кроме того, двое ребят имеют заболевания опорно-двигательной системы, но не получали нужного лечения. Приставы передали детей органам опеки и попечительства, малышей осмотрели врачи, после чего ребятишек направили в больницу на лечение. Их дальнейшее место проживания определят в органах опеки.

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