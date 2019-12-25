За неуплату алиментов петербуржцу назначили 40 часов работ на благо города

100 тыс. рублей из 450 тыс. рублей нарушитель уже выплатил.

Житель Курортного района Петербурга начал выплачивать алименты после того, как его дважды привлекли к административной ответственности. Водителя лишили права садиться за руль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Гражданин игнорировал все требования исполнительных документов и вместо себя на прием у судебному приставу отправил пожилую мать. По ее словам, у мужчины нет возможности платить больше 100-200 тыс. в месяц, в то время как задолженность перед ребенком составила 450 тыс. рублей.

Житель Петербурга 1971-го года рождения не был официально трудоустроен, но, как сообщила взыскательница, имел какой-то заработок и ездил на арендованной машине. В связи с этим нарушителю ограничили право выезда за границу и вождения автомобиля. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили мужчину за нарушение ПДД. Выяснилось, что он не имел права садиться за руль.

За данное нарушение гражданину вынесли наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов. За неуплату алиментов ему добавили еще 20 часов.

Вскоре на счет судебных приставов было перечислено 100 тыс. рублей, которые перевели ребенку. Должник предоставил данные о том, что он трудоустроен и намерен погасить задолженность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге раскрыто хищение иномарки за 1,9 млн рублей.

Фото: ФССП России / VK