Петербуржец сообщил об избиении за твиты с критикой "Достаевского"

В пятницу, 2 октября, петербуржец рассказал на своей странице в Twitter, что работал в сервисе доставки "Достаевский", где его позже избили за дерзкие твиты о компании. Об этом сообщил "Форпост Северо-Запад".
После двух отработанных смен в колл-центре доставки, парень понял, что больше не хочет продолжать работу и рассказал подписчикам, что администрация запрещала курить, к тому же база адресов и телефонов сотрудников доступна каждому. С молодым человеком связалось начальство и потребовало удалить твиты, однако молодой человек ответил отказом. После этого в кабинет пригласили четырёх мужчин, которые накинулись на него, начали душить и избивать.
Пострадавший снял побои и собирается обратиться в полицию. Диалог с представителями компании парень записал на диктофон.
В самом сервисе доставки уточнили, что вопрос без внимания не оставят, проводится проверка.
Ранее мы писали, что массовая драка курьеров Delivery Club попала на видео.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все