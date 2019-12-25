Петербуржец сообщил об избиении за твиты с критикой "Достаевского"

Директор потребовал удалить твиты, но бывший стажер отказался.

В пятницу, 2 октября, петербуржец рассказал на своей странице в Twitter, что работал в сервисе доставки "Достаевский", где его позже избили за дерзкие твиты о компании. Об этом сообщил "Форпост Северо-Запад".

После двух отработанных смен в колл-центре доставки, парень понял, что больше не хочет продолжать работу и рассказал подписчикам, что администрация запрещала курить, к тому же база адресов и телефонов сотрудников доступна каждому. С молодым человеком связалось начальство и потребовало удалить твиты, однако молодой человек ответил отказом. После этого в кабинет пригласили четырёх мужчин, которые накинулись на него, начали душить и избивать.

Пострадавший снял побои и собирается обратиться в полицию. Диалог с представителями компании парень записал на диктофон.

В самом сервисе доставки уточнили, что вопрос без внимания не оставят, проводится проверка.

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Фото: Piter.TV