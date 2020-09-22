Массовая драка курьеров Delivery Club попала на видео

По факту проводится проверка.

Днем во вторник, 22 сентября, камеры на Гражданском проспекте зафиксировали необычный для Петербурга инцидент, а именно массовую драку мужчин в зеленой одежде, которыми оказались курьеры популярной доставки еды.

В пресс-службе Delivery Club отметили, что информация о произошедшем проверяется. Однако в компании уверены, что курьеры не являются зачинщиками драки. В управлении МВД также уточнили, что полицейские не застали драку, однако провели профилактическую беседу с теми, кто оказался на месте, а одного мужчину доставили в районное отделение для проверки документов. Об этом рассказала "Фонтанка".

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Видео: Piter.TV