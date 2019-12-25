В Петербурге задержали актёра за убийство трансгендера из Таджикистана

Убийство произошло в январе этого года.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве трансгендера из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 53-летний актер из Томской области, который живет в Петербурге. В ходе расследования было выяснено, что убитый имел отношение к сфере сексуальных услуг, вскоре правоохранители вышли на след постоянного клиента.

Убийство произошло в январе этого года на Васильевском острове. Подозреваемый предположил, что его хотят усыпить и обокрасть, что и толкнуло его, по версии следствия, на преступление. После преступления обвиняемый скрылся в Твери.

Отмечается, что ранее мужчина уже имел привод в полицию: в 2017 году он был участником конфликта со стрельбой в квартире актерского дома Басина на площади Островского, где происходила игра в покер.

Ранее мы писали, что тиктокера из Таджикистана нашли задушенным в Петербурге.

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