Тиктокера из Таджикистана нашли задушенным в Петербурге

Труп приятеля нашел в своей квартире местный житель.

В минувшее воскресенье, 2 августа, в петербургскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что обнаружил в своей квартире на улице Маршала Казакова труп знакомого. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире труп 22-летнего гражданина Таджикистана с кровоподтеками на лице и признаками асфиксии. Умершим оказался тиктокер и блогер, известный под славянским псевдонимом. Молодой человек не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и выкладывал в сеть провокационные видео.

По подозрению в убийстве в тот же день задержали хозяина квартиры, 46-летнего россиянина. В его отношении составили административный протокол.

Ранее мы рассказывали, что у погибшей во время интим-игр хозяйки БДСМ-салона осталась девятимесячная дочь.

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