Избранник петербурженки предположительно переусердствовал и задушил ей во время интима.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что у погибшей во время интим-игр хозяйки БДСМ-салона осталась девятимесячная дочь. Об этом сообщают Невские новости.

Напомним, что 30-лентяя петербурженка Анастасия погибла в своей студии БДСМ на Старо-Петергофском проспекте во время интима. О смерти девушки сообщил в полицию её избранник. Предположительно молодой человек переусердствовал и задушил ей во время интима. Известно, что на него заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Друзья Анастасии сообщили, что у девушки осталась девятимесячная дочь. Также в постах в соцсетях уточняется, что причиной смерти петербурженки является сердечный приступ, а не удушение во время интима. В настоящий момент, соратники Анастасии собирают деньги на её похороны, которые должны пройти в Тольятти.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе поймали молодого местного жителя с амфетамином.

Фото:pixabay