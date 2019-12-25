В Выборгском районе поймали молодого местного жителя с амфетамином

Злоумышленник собирался сбыть наркотик неустановленным лицам.

На железнодорожном полотне Выборгского района Ленобласти полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, психотропные вещества нашли у 25-летнего уроженца Выборга.

Запрещенную находку полиция выявила во время личного досмотра, в свертке находилось более трех грамм амфетамина, что признается крупным размером. Также в ходе обыска по месту жительства сбытчика обнаружены электронные весы со следами вещества белого цвета. Как выяснилось, подозреваемый купил психотроп для дальнейшего сбыта неустановленным лицам, однако не смог воплотить идею в жизнь.

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Полиция выясняет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее мы писали, что полиция раскрыла преступление на Ленинском проспекте за час.

Фото: Piter.TV