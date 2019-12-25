Полиция раскрыла преступление на Ленинском проспекте за час

Полиция задержала двух грабителей.

Накануне, 8 июля, полицейские нашли двух грабителей меньше, чем за час, сообщил "Мегаполис".

По данным правоохранительных органов, 8 июля в 13:37 поступило сообщение, что двое неизвестных ограбили магазин на Ленинском проспекте, 88, с применением оружия. Преступники похитили три бутылки виски, угрожая администратору "заточкой". Подозреваемых задержали через 50 минут у дома №91 по Ленинскому проспекту. По факту налета возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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