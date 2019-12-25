В Кронштадте закрыли кафе "Вкусное мясо" из-за антисанитарии

Деятельность общепита приостановлена на 30 суток.

Прокуратура Кронштадтского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в кафе "Вкусное мясо" в Арсенальном переулке. В ходе проверки были зафиксированы многочисленные нарушения федерального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы проверки были направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности. В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Кронштадтский районный суд признал предпринимателя виновным. Деятельность заведения приостановили на 30 суток.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам отказаться летом от шавермы и готовых нарезок.

Фото: procspb.ru