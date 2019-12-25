Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам отказаться летом от шавермы и готовых нарезок

Приготовленная вручную еда без термической обработки может стать причиной кишечных инфекций.

Петербуржцам рекомендовали воздержаться от поедания ряда блюд в летнее время. Специалисты Роспотребнадзора, как сообщает пресс-служба ведомства, предупредили, что некоторые продукты могут стать причиной острых кишечных инфекций.

Кишечные инфекции сопровождаются рвотой, поносом, высокой температурой и характеризуются быстрым течением. Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы взрослому человеку стало плохо, кроме того, вирусы могут длительно жить на различных поверхностях, а передаются фекально-оральным путем, которому способствуют пищевые, водные и контактно-бытовые пути передачи. Чаще всего острые кишечные инфекции передаются через грязную посуду, салаты из плохо помытых овощей и фруктов, нарезки готовой продукции вроде сыра или масла, а также овощные пюре и другие блюда, не подвергающиеся дополнительной термической обработке после ручного приготовления. Также возбудителем инфекции может послужить грязная вода из-под крана или водоемов.

Роспотребнадзор посоветовал выбирать проверенные заведения и горячие блюда, а многокомпонентную еду, приготовленную вручную (шаверму, блинчики), лучше избегать. Также нельзя забывать про тщательное мытье рук, овощей и фруктов, употребление кипяченой или бутилированной воды, использование разных разделочных досок и ножей для разных типов продуктов.

Также Роспотребнадзор дал петербуржцам советы по выбору бутилированной воды.

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