Роспотребнадзор дал петербуржцам советы по выбору бутилированной воды

Некачественная вода может вызвать до 80% различных болезней.

Петербургский Роспотребнадзор поделился рекомендациями по выбору бутилированной воды. Как сообщается на сайте ведомства 3 июля, 80% всех болезней связано с некачественной питьевой водой, поэтому важно выбирать безопасный и качественный продукт.

Специалисты отметили, что питьевая бутилированная вода бывает минеральной или с невысокой минерализацией (до 0,5 г/ дм³), именно такую покупают для питья и приготовления пищи. Минеральные воды, в свою очередь, бывают столовыми, лечебно-столовыми и лечебными. В зависимости от уровня минерализации в каждой из них воду можно использовать без ограничения или строго по рекомендации врача.

При покупке питьевой воды нужно обратить внимание на тару: бутылка должна быть герметично закрыта, а этикетка на ней – быть ровной и хорошо приклеенной и содержать штрих-код. На самой этикетке обязательно должны быть дата выпуска и номер партии, нанесенные машинным способом, наименование воды, объем, дата разлива, срок годности, минерализация и химический состав, условия для упаковки до и после вскрытия, место нахождения и наименование изготовителя или номер скважины и название источника. Также на бутылке должна быть информация о назначении воды и показания к ее применению.

Сама вода должна быть прозрачной, без осадка и подозрительных включений. Осадок может допускаться лишь в тех случаях, когда производитель упоминает об этом на этикетке. Вода в бутылках, напомнили в Роспотребнадзоре, не должна храниться под солнцем или возле отопительных приборов.

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Фото: Piter.TV