Петербургские ученые разрабатывают пиво со свойствами кефира

Ученые придумали, как сделать напиток полезным.

Ученые из Петербурга разрабатывают полезное пиво со свойствами кефира, сообщили в "Комсомольской правде. Санкт-Петерубрг".

Отмечается, что разработка напитка уже на финальной стадии. В его основу лягут "тропические" дрожжи, открытые французским микробиологом в 1920-е годы. Специалисты разрабатывают напиток более четырех месяцев. Они утверждают, что такое пиво будет хорошо влиять на организм. Аспирант факультета пищевых биотехнологий и инженерии ИТМО Артем Морозов рассказал, что дрожжи раньше использовались в Индокитае в качестве лекарства от холеры, а запатентованы они были как средство от диареи. Петербургские ученые уверены, что дрожжи можно использовать в качестве в пробиотика, который улучшит функции кишечника.

Ученые рассчитывают, что их пиво уже совсем скоро появится в магазинах.

Ранее мы писали, что в день "Алых парусов" в Петербурге запретят продажу алкоголя в магазинах.

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