Псевдосантехник проведет 13 лет в колонии за разбой и смерть избитой пенсионерку

Инцидент произошел в мае 2019 года.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор горожанину Сергею Клинову, признанного виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что вечером 22 мая 2019 года нетрезвый Клинов проник в квартиру пожилой петербурженки на улице Пионерстроя, представившись сантехников. Мужчина обыскал квартиру, достал из тумбочки почти 510 тысяч рублей, но был замечен хозяйкой квартиры. Расставаться с деньгами злоумышленник не захотел и набросился на пенсионерку с кулаками: мужчина около шести раз ударил женщину по голове, из-за чего пострадавшая упала на пол, после чего избил ее ногами. С избитой женщины злоумышленник снял золотые серьги, прихватил добытые ранее деньги и вышел из квартиры, скрывшись. Хозяйке оказался причинен ущерб почти в 520 тысяч рублей и непоправимый вред здоровью: от полученных травм женщина скончалась спустя несколько дней в Александровской больнице. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и постстравматический ревматический менингит.

В суде Клинов признал свою вину и раскаялся. Известно, что на момент разбоя мужчина имел непогашенную судимость за умышленное преступление средней тяжести. Суд назначил Клинову 13 лет в колонии строгого режима и взыскал с него почти миллион рублей в пользу возмещения морального вреда.

Ранее мы писали, что полиция задержала молодых мужчин, напавших на петербуржца с газовым баллончиком.

Фото: Piter.TV