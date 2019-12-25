Полиция задержала молодых мужчин, напавших на петербуржца с газовым баллончиком

Злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон.

Полиция Красносельского района задержала троих молодых людей, напавших ради смартфона на петербуржца. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, злоумышленники распылили в лицо мужчине газ из баллончика и отобрали телефон.

Инцидент произошел около полудня 2 марта на улице Пионерстроя. Со слов пострадавшего, он познакомился с тремя мужчинами, и в один момент те применили к нему физическую силу и отобрали смартфон стоимостью почти 20 тысяч рублей. Мужчине пришлось обратиться в медучреждение с ушибами, ему оказали помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ночью 5 марта на 2-й Комсомольской улице предполагаемых разбойников задержали, ими оказались молодые люди 18 и 19 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала почти 700 тысяч рублей за лечебную мазь.

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