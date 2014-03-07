В Петербурге пенсионерка отдала почти 700 тысяч рублей за лечебную мазь

Мошенница представилась женщине сотрудницей "Росздравнадзора".

В четверг, 4 марта, в полицию Петербурга обратилась 70-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы в период с 25 января по 10 февраля на ее мобильный телефон позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей "Росздравнадзора", предложила возмещение за ранее купленную лечебную мазь. Однако чтобы получить деньги, пенсионерка должна была оплатить комиссию в размере 690 тысяч рублей.

В полицию петербурженка обратилась не сразу, поскольку не понимала, что в отношении нее совершили противоправные действия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы писали, что в суде рассмотрят дело троих квартирных мошенников.

Фото: Piter.TV