В суде рассмотрят дело троих квартирных мошенников

Аферисты подделывали сведения о переходе права собственности на квартиры.

В Выборгском районном суде рассмотрят дело о покушении на мошенничество, мошенничестве и подделке официального документа. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, фигурантами этого дела стали три петербуржца и обвиняются в зависимости от роли и степени участия.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокурора. Следствие полагает, что злоумышленники приискали пожилых граждан и, используя поддельный паспорт, предоставили работающей в МФЦ соучастнице сведения о переходе права собственности на квартиры. Получив эти права как третьи лица, аферисты намеревались продать имущество и поделить деньги.

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