Псевдо-сантехники избили и ограбили пенсионерку в квартире на Пионерстроя

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Во вторник, 22 мая, в полицию Красносельского района обратилась 61-летняя неработающая петербурженка и заявила, что двое неизвестных жестоко избили ее 85-летнюю мать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Незнакомцы, представившись сантехниками, вошли в квартиру дома на улице Пионерстроя и избили до беспамятства пожилую женщину. После злоумышленники обчистили помещение и скрылись с места преступления.

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Точную сумму ущерба установить пока не удалось. Грабители оставили после себя большой беспорядок.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция ведет расследование, преступников ищут.

Ранее мы писали, что незнакомец ограбил храм целителя Пантелеимона в Пушкине.

Фото: Piter.TV