Незнакомец ограбил храм целителя Пантелеимона в Пушкине

Вор польстился на церковное золото.

В ночь на 22 мая в Пушкине произошло ограбление. Неизвестный взломал дверь храма целителя Пантелеимона на Госпитальной улице и вынес оттуда церковное золото. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился настоятель храма и рассказал об исчезновении золотых изделий общим весом около 400 г. Скорее всего, речь идет о богослужебной утвари или украшениях икон. Сумма ущерба устанавливается.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV