Из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей

Вор проник в особняк через котельную.

В Парголово вор-домушник проник на территорию коттеджа на улице Горького и вынес из дома ценные вещи и валюту. Ограбление произошло в период с 1 по 4 мая, когда хозяин дома отсутствовал в городе. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что вор спилил решетку с окна котельной и проник в помещение. Там он украл 9,5 тысяч долларов США и 200 евро. Также грабитель не побрезговал 520 рублями, попавшимися ему на глаза. Кроме того, злоумышленник прихватил с собой карманные и наручные часы.

Общий ущерб составил 4 миллиона 667 тысяч 100 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступника ищут.

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Фото: Piter.TV