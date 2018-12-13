В Петербурге и Ленобласти похитили три иномарки

По двум фактам были возбуждены уголовные дела. Третий случай находится на рассмотрении.

С начала мая в Петербурге угнали сразу три дорогих иномарки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 9 часов утра в полицию Невского района обратился 35-летний мужчина и заявил о краже автомобиля марки "Хендай". Машина была припаркована у дома №30 по улице Народной.

В тот же день в полицию пришел 56-летний петербуржец с заявлением об угоне "Гранд Чироки". Авто находилось возле дома № 8 по Российскому проспекту.

Третьим пострадавшим оказался 37-летний житель Тосненского района, у которого угнали "Лексус". Иномарка была похищена в ночь с 1 на 2 мая припаркована возле дома №13 по проспекту Тельмана.

По двум фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Угонщиков и машины ищут. Третий случай находится на рассмотрении.

Этой ночью несколько автолюбителей так же лишились транспортных средств в результате массового пожара на стоянке в Невском районе.

Фото: Piter.TV