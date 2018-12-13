Видео: на Коллонтай ночью полыхала стоянка с автомобилями

Огонь охватил четыре иномарки.

В ночь на четверг, 2 мая, в Невском районе Санкт-Петербурга сгорели четыре легковых автомобиля. Об этом сообщила в пресс-службе МЧС.

Как стало известно, сообщение о пожаре возле дома номер 15 по улице Коллонтай поступило на пульт дежурного в 3:18. На место происшествия выехала бригада из 14 человек личного состава и 4 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 3:50. В результате иномарки "Кадиллак Эскалэйд", "БМВ GT", "БМВ Х3" полностью сгорели, также от огня пострадала половина "Порше Каена", еще на нескольких припаркованных рядом авто остались следы копчения. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, следствием пожара стал поджог. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"