Петербуржец предстанет перед судом за незаконный доход в 1,3 млрд рублей

Мужчина создал фиктивные юрлица и перечислял через них деньги по фиктивным сделкам.

Петербуржец предстанет перед судом по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, где уже утвердили обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, мужчина регистрировал фиктивных юридических лиц и открывал в банках расчетные счета с помощью подставных граждан. Таким образом обвиняемый создал четыре организации, через которые перечислялись крупные денежные суммы по фиктивным коммерческим сделкам. Благодаря этой схеме злоумышленник обналичил свыше 13,3 млрд рублей с января по ноябрь 2019 года и получил в свой доход не менее 1,3 млрд рублей.

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.

Также мы рассказывали, что суд отправил петербуржца на принудительное лечение по делу о стрельбе в полицейского.

Фото: Piter.TV