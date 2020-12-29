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Суд отправил петербуржца на принудительное лечение по делу о стрельбе в полицейского
Сегодня, 12:51
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lizapoluda

Суд отправил петербуржца на принудительное лечение по делу о стрельбе в полицейского

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Во время преступления невменяемый находился под действием наркотиков.

Невский районный суд принял решении об отправке принудительное лечение в медицинской организации гражданина Андрея Бурова, который был задержан в конце 2019 года за стрельбу из ручки-пистолета в сотрудника полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Обвиняемый избежал уголовной ответственности в связи с невменяемостью. С ним будут работать психиаторы. 

Напомним, что Буров совершил преступление в конце прошлого года на улице Шотмана. Как только правоохранитель прибыл на вызов, в него выстрелил мужчина, который находился под воздействием наркотиков. Пуля прошла через грудь, полицейского доставили в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что расчленитель с улицы Дыбенко получил 8,5 лет в колонии за убийство.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, нападение быка на полицейского, психиатрическая больница, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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