Расчленитель с улицы Дыбенко получил 8,5 лет в колонии за убийство

Мужчина убил и развез по частям своего знакомого, с которым поссорился.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор Гамзату Алхаматову, признанному виновным в убийстве и краже. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в 20-21 мая 2019 года Алхаматов повздорил со знакомым в квартире на улице Дыбенко. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений злоумышленник дважды выстрелил в голову оппонента из пистолета, мужчина тут же скончался. Алхаматов, стараясь сокрыть следы убийства, расчленил тело знакомого, а затем вывез и закопал части тела в различных местах на территории Пушкинского района города и Всеволожского района Ленобласти. Кроме того, подсудимый после убийства и расчленения трупа угнал чужой "Кадиллак" стоимостью 500 тысяч рублей, пока за его действиями никто не наблюдал.

Алхаматов вину признал частично и пояснил, что иномарку он не похищал, а перегонял по просьбе впоследствии убитого знакомого. Также подсудимый брал автомобиль для поездок по городу с разрешения приятеля, однако 20 мая он попал на чужой машине в ДТП и приехал домой после того, как отвез иномарку на эвакуаторе в автосервис. Дома между мужчинами и разгорелся конфликт, который перерос в драку. Со слов Алхаматова, убивать потерпевшего он не хотел и стрелял не прицельно, стараясь защититься от более сильного оппонента. В растерянности мужчина отмыл квартиру от крови, выбросил части пистолета в воду на Октябрьской набережной и купил ножовку по металлу, после чего расчленил труп приятеля. На "Кадиллаке", забранном из автосервиса, злоумышленник вывез части тела по разным местам, пригнал автомобиль в Выборгский район под камерой наблюдения и оставил в салоне ключи и документы на машину. После этого Алхаматов отправился на попутках в Екатеринбург, боясь "кровной мести" от родственников пострадавшего.

Убийца проведет 8,5 лет в ИК строгого режима. Суд взыскал с мужчины более миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда и имущественного ущерба.

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Фото: Piter.TV