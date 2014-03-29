Петербуржец предложил запретить кареты в центре города

Документ пока подписал только один человек.

Петербуржец создал петицию, в которой потребовал запретить движение карет в центре Северной столицы. Документ можно изучить на сайте Change.org.

Горожанин предложил инициативу после аварии с участием лошади, которая произошла около Исаакиевского собра. Тогда конь испугался салюта и устроил скачки по Северной столице. Кобыла повредила машины жителей.

Отметим, что с момента создании петиции произошло три дня. Документ пока подписал только один человек.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе мальчика засыпало песком в карьере.

Фото: Piter.tv