Петербуржец предложил запретить кареты в центре города

Петербуржец создал петицию, в которой потребовал запретить движение карет в центре Северной столицы. Документ можно изучить на сайте Change.org.
Горожанин предложил инициативу после аварии с участием лошади, которая произошла около Исаакиевского собра. Тогда конь испугался салюта и устроил скачки по Северной столице. Кобыла повредила машины жителей.
Отметим, что с момента создании петиции произошло три дня. Документ пока подписал только один человек.
Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе мальчика засыпало песком в карьере.
Фото: Piter.tv
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