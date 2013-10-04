Напуганная лошадь устроила переполох в центре Петербурга

На место случившегося прибыла карета скорой помощи.

В центре Петербурга лошадь испугалась салюта и от ужаса помчалась прочь, задевая мебель уличных ресторанов и автомобили. Животное уронило стулья кафе, повредило несколько машин. Инцидент произошел около Исаакиевского собора. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Очевидец рассказал о пострадавших. По словам горожанина, на место случившегося прибыла карета скорой помощи.

Местный житель отметил, что лошадь винить в инциденте нельзя. А вот запуск салюта в маленьком сквере, где находятся животные, сложно назвать хорошей затеей.

Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.

Фото: pexels