Напуганная лошадь устроила переполох в центре Петербурга

В центре Петербурга лошадь испугалась салюта и от ужаса помчалась прочь, задевая мебель уличных ресторанов и автомобили. Животное уронило стулья кафе, повредило несколько машин. Инцидент произошел около Исаакиевского собора. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".
Очевидец рассказал о пострадавших. По словам горожанина, на место случившегося прибыла карета скорой помощи.
Местный житель отметил, что лошадь винить в инциденте нельзя. А вот запуск салюта в маленьком сквере, где находятся животные, сложно назвать хорошей затеей.
Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все