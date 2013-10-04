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Напуганная лошадь устроила переполох в центре Петербурга
Сегодня, 9:22
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Напуганная лошадь устроила переполох в центре Петербурга

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На место случившегося прибыла карета скорой помощи. 

В центре Петербурга лошадь испугалась салюта и от ужаса помчалась прочь, задевая мебель уличных ресторанов и автомобили. Животное уронило стулья кафе, повредило несколько машин. Инцидент произошел около Исаакиевского собора. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Очевидец рассказал о пострадавших. По словам горожанина, на место случившегося прибыла карета скорой помощи. 

Местный житель отметил, что лошадь винить в инциденте нельзя. А вот запуск салюта в маленьком сквере, где находятся животные, сложно назвать хорошей затеей.

Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.

Фото: pexels

Теги: гибдд, дпс, исаакиевский собор, лошадь устроила дтп, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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