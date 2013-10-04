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Около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП
Сегодня, 9:13
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Около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП

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На место случившегося прибыли сотрудники полиции.

Сегодня, 14 августа, возле Дворцовой площади произошла смертельная авария. В группе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы рассказали о сбитом машиной петербуржце. 

Трагедия произошла около  часов утра. По словам свидетелей случившегося, пострадавший скончался. На место аварии приехали сотрудники полиции. Подробности ДТП выясняются.

Около Дворцовой площади сбили человека насмерть , примерно в 5 утра. Службы забирают уже.

Валерия Федорова, очевидец

Ранее на Piter.tv: в Петродворцовом районе 34-летний дебошир избил 55-летнюю подругу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: дворцовая площадь, мвд, полиция, скорая помощь, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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