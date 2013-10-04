Около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП

На место случившегося прибыли сотрудники полиции.

Сегодня, 14 августа, возле Дворцовой площади произошла смертельная авария. В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы рассказали о сбитом машиной петербуржце.

Трагедия произошла около часов утра. По словам свидетелей случившегося, пострадавший скончался. На место аварии приехали сотрудники полиции. Подробности ДТП выясняются.

Около Дворцовой площади сбили человека насмерть , примерно в 5 утра. Службы забирают уже. Валерия Федорова, очевидец

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб