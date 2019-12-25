В Петродворцовом районе 34-летний дебошир избил 55-летнюю подругу

У пострадавшей диагностировали травму живота и повреждение детородных органов.

В Петергофе злоумышленник избил собутыльницу, в результате чего 55-летняя женщина попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшей диагностировали травму живота и повреждение детородных органов.

По информации Piter.tv, против 34-летнего дебошира возбудили уголовное дело. Ему грозит 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Отметим, что мужчина имеет две судимости.

Ранее на Piter.tv: за выстрел в воздух на Васильевском острове петербуржец получил удар по голове.

Фото: Piter.tv