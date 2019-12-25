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В Петродворцовом районе 34-летний дебошир избил 55-летнюю подругу
Сегодня, 20:56
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В Петродворцовом районе 34-летний дебошир избил 55-летнюю подругу

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У пострадавшей диагностировали травму живота и повреждение детородных органов.

В Петергофе злоумышленник избил собутыльницу, в результате чего 55-летняя женщина попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшей диагностировали травму живота и повреждение детородных органов.

По информации Piter.tv, против 34-летнего дебошира возбудили уголовное дело. Ему грозит 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Отметим, что мужчина имеет две судимости.

Ранее на Piter.tv: за выстрел в воздух на Васильевском острове петербуржец получил удар по голове.

Фото: Piter.tv

Теги: избил женщину, петергоф, полиция, скорая помощь, собутыльник избил девушку, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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