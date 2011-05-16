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За выстрел в воздух на Васильевском острове петербуржец получил удар по голове
Сегодня, 18:13
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За выстрел в воздух на Васильевском острове петербуржец получил удар по голове

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Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали перелом нижней челюсти и другие травмы.

В ночь на субботу, 13 августа, в Василеостровском районе произошел конфликт между двумя петербуржцами, который закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

В 02:30 ночи на улице Одоевского мужчины поссорились, в результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в воздух. Оппонента не напугал поступок противника и он ударил неприятеля по голове. Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали перелом нижней челюсти, травму головы и сотрясение мозга. Больного доставили в НИИ им. Джанелидзе.

Ранее на Piter.tv: стадо голодных кабанов съело урожай жителей Васкелово.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: больница, васильевский остров, мвд, нападение за выстрел, одоевского, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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